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17:35   18 Января 2021
Шоу-бизнес

Новым соведущим Кудрявцевой вместо покойного Колтового станет Привольнов

Новым соведущим Кудрявцевой вместо покойного Колтового станет Привольнов

Российский телеведущий Антон Привольнов, которые ранее вел на Первом канале шоу "Контрольная закупка", теперь будет работать вместе с Лерой Кудрявцевой в передаче "Звезды сошлись".

Он станет новым ведущим вместо Александра Колтового, который погиб в крушении легкомоторного самолета в прошлом году. Привольнов довольно давно работает на телевидении и имеет большой опыт на профессиональном поприще. Ему довелось работать в программе "Доброе утро" на Первом канале, после чего стать ведущим популярного шоу "Контрольная закупка", где сравнивали качество различных товаров.

"Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, это гораздо интереснее!" — так Привольнов прокомментировал радостную новость.

Лера Кудрявцева не была знакома с новым соведущим до самого кастинга, однако за короткий промежуток времени она успела увидеть высокие профессиональные навыки Привольнова. Знаменитость уверена, что они с коллегой подружатся.

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#нтв #кудрявцева #привольнов

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