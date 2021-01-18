Новым соведущим Кудрявцевой вместо покойного Колтового станет Привольнов

Российский телеведущий Антон Привольнов, которые ранее вел на Первом канале шоу "Контрольная закупка", теперь будет работать вместе с Лерой Кудрявцевой в передаче "Звезды сошлись".

Российский телеведущий Антон Привольнов, которые ранее вел на Первом канале шоу "Контрольная закупка", теперь будет работать вместе с Лерой Кудрявцевой в передаче "Звезды сошлись".

Он станет новым ведущим вместо Александра Колтового, который погиб в крушении легкомоторного самолета в прошлом году. Привольнов довольно давно работает на телевидении и имеет большой опыт на профессиональном поприще. Ему довелось работать в программе "Доброе утро" на Первом канале, после чего стать ведущим популярного шоу "Контрольная закупка", где сравнивали качество различных товаров.

"Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, это гораздо интереснее!" — так Привольнов прокомментировал радостную новость.

Лера Кудрявцева не была знакома с новым соведущим до самого кастинга, однако за короткий промежуток времени она успела увидеть высокие профессиональные навыки Привольнова. Знаменитость уверена, что они с коллегой подружатся.