Генерал КГБ высмеял расследование ФБР о передаче России украденного ноутбука Пелоси

В США заподозрили, что ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси украли, чтобы передать российской Службе внешней разведки.

В США не оставляют попыток обнаружить «русский след» в штурме Капитолия. На этот раз подозрения пали на случай с украденным ноутбуком из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что на самом деле его собирались отправить в российскую Службу внешней разведки.

Breaking Politico: The FBI is investigating evidence that a woman who entered the Capitol on Jan. 6 stole a laptop or hard drive from Speaker Nancy Pelosi's office and intended to sell it to Russians. https://t.co/4OcIYFTV2E — Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 18, 2021

Ранее Reuters сообщило, что во время осады Капитолия из кабинета Пелоси украли ноутбук, который использовался для презентаций. О том, что к этому причастна Райли Джун Уильямс из Пенсильвании, стало известно из показаний свидетеля по делу о беспорядках в Вашингтоне 6 января. По его словам, женщина, забиравшая компьютер или жесткий диск из офиса политика, попала на одно из видео.

«Свидетель заявил, что Уильямс планировала отправить устройство другу в Россию, который должен был продать ноутбук Службе внешней разведки России», — заявил собеседник издания.

Впрочем, передача компьютерного устройства в РФ «провалилась» по неизвестным причинам. Ноутбук либо продолжает находиться у Уильямс, либо уже утилизирован. Показания свидетеля сейчас расследует ФБР.

Генерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор исторических наук и профессор кафедры дипломатии МГИМО Николай Леонов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» высмеял подозрения американцев в сторону российской разведки. По его словам, разведывательные службы достигают поставленных целей совсем другими средствами.

«Все те технические средства, которыми располагает вероятный противник, они вполне достаточны, чтобы создать полное представление о нем. Заниматься тем, что красть записи из ноутбука, тем более в Конгрессе, где, по существу, и секретного ничего не должно быть. Публичные организации вряд ли что-то могут укрывать от внимания политических партий, журналистов, лоббистов», — заметил Леонов.

Очередные обвинения в сторону России уже стали обыкновенной «манией», продолжил собеседник агентства. По его словам, после окончания событий в Вашингтоне американцы попытаются найти новый повод, который можно было бы «повесить» на Москву.

«Сложилось клише, что наша страна представляет из себя главную угрозу так называемой цивилизации человечества. Эта шаблонка — вешать всех собак на Россию — достаточно пошлая и избитая тема. 90 лет я прожил на этом свете, и все время одна и та же картинка, которая уже утомила своей бессмысленностью. Только монотонное повторение, вбивание чуши в уши зрителей, форма поддержки огня холодной войны. Это Perpetuum Mobile [Вечный двигатель] — пропагандистская машина, запущенная больше века тому назад», — подытожил профессор.

Мнение Леонова подтвердила член Общественной палаты РФ Мария Бутина. По ее словам, американцы сейчас ведут активную политику информационных вбросов, где содержание, как правило, не играет никакой роли.

«Их задача не в том, чтобы установить истину, а в том, чтобы создать информационный хайп. Психология толпы такова, что чем абсурднее заявления, тем быстрее ложь, повторяемая много раз, становится правдой. В ближайшей перспективе ждать улучшения отношений нельзя. США этого не хотят, потому что Россия — выгодный внешний враг. Нами пытаются прикрыть свои же проблемы», — не сомневается активист.

По сообщению полиции города Гаррисберг, на данный момент Райли Джун Уильямс, вероятно, находится в бегах. По словам ее матери, после протестов женщина собрала сумку и сказала, что уедет на пару недель.

«Уильямс не сообщила матери никакой информации о предполагаемом месте назначения», — указали в издании.

На данный момент Уильямс обвиняется в проникновении в закрытое здание и нарушении общественного порядка за свои действия внутри Капитолия.

Тема российского следа в штурме Капитолия возникла после появления в СМИ информации о том, что одному из задержанных после протестов в Вашингтоне потребовался русскоговорящий переводчик. Однако, этим «русским» оказалась 28-летняя уроженка Молдавии Кристина Малимон — ярая сторонница пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Затем США пришли к выводу, что среди протестующих могли быть граждане, «завербованные» русскими. Эти иностранные агенты якобы могли смешаться с толпой и проникнуть в здание Капитолия. Хотя это заявление и признали несколько «параноидальным», на карту поставили, казалось бы, неопровержимый аргумент: «Мы знаем, что Россия некоторое время проводит кибератаки против Америки».

Заседание Конгресса США 6 января прервали ворвавшиеся в здание Капитолия протестующие сторонники Трампа. Конгрессмены планировали официально утвердить итоги прошедших президентских выборов и избрание Джо Байдена. По итогам протестных волнений в Вашингтоне погибли 5 человек. Трампа обвинили в «подстрекательстве к мятежу».