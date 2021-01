Генерал КГБ высмеял расследование ФБР о передаче России украденного ноутбука Пелоси

В США заподозрили, что ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси украли, чтобы передать российской Службе внешней разведки.

В США не оставляют попыток обнаружить «русский след» в штурме Капитолия. На этот раз подозрения пали на случай с украденным ноутбуком из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что на самом деле его собирались отправить в российскую Службу внешней разведки.

