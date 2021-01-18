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17:26   18 Января 2021
Происшествия

Под снежной лавиной в горах Домбая погиб один человек

Под снежной лавиной в горах Домбая погиб один человек

Один человек скончался при сходе лавины на горнолыжной трассе в Карачаево-Черкесии, сообщили в противолавинной службе. 

МЧС увеличило группировку спасателей (до 170 человек) для разбора снежных завалов в районе инцидента, сообщили в экстренных службах. Поиски людей, которые могли попасть под лавину, осложняются туманом. Точных данных о количестве пострадавших пока не поступало.

Изначально сообщалось, что в момент схода лавины на горнолыжном курорте Домбая было четыре человека. Однако сейчас появились данные, что число без вести пропавших людей может быть больше. Не исключено, что среди пострадавших окажутся дети.

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#жертва #кчр #сход лавины #Домбай

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