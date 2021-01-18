Директора "Водоканала" в Буйнакске задержали после массового отравления людей

Правоохранители задержали врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаба Шарипова по подозрению в оказании услуг ненадлежащего качества.

Правоохранители задержали врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаба Шарипова по подозрению в оказании услуг ненадлежащего качества.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства инцидента в дагестанском Буйнакске, где отравились несколько сотен человек. В рамках расследования стражи порядка задержали врио местного "Водоканала". По версии следствия, Шарипов некачественно выполнял свои обязанности по обеспечению жителей города питьевой водой, передает РЕН ТВ. Сейчас он находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Среди отравившихся в Буйнакске много детей. Всего из-за некачественной питьевой воды пострадали более 300 человек. Из них около 200 были госпитализированы.