Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:26   18 Января 2021
Происшествия

Директора "Водоканала" в Буйнакске задержали после массового отравления людей

Директора "Водоканала" в Буйнакске задержали после массового отравления людей

Правоохранители задержали врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаба Шарипова по подозрению в оказании услуг ненадлежащего качества.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства инцидента в дагестанском Буйнакске, где отравились несколько сотен человек. В рамках расследования стражи порядка задержали врио местного "Водоканала". По версии следствия, Шарипов некачественно выполнял свои обязанности по обеспечению жителей города питьевой водой, передает РЕН ТВ. Сейчас он находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Среди отравившихся в Буйнакске много детей. Всего из-за некачественной питьевой воды пострадали более 300 человек. Из них около 200 были госпитализированы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#задержание #директор #отравление #водоканал #буйнакск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров