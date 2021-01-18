Исчезнувшие картины из коллекции Баталова нашлись в мусорных пакетах

Пропавшие картины из коллекции российского актера театра и кино Алексея Баталова удалось отыскать. О найденных произведениях искусства сообщила адвокат Элина Мазур.

Пропавшие картины из коллекции российского актера театра и кино Алексея Баталова удалось отыскать. О найденных произведениях искусства сообщила адвокат Элина Мазур.

Коллекция покойного артиста состояла из десятка картин итальянского живописца Амедео Модильяни. Их аукционная стоимость оценивалась примерно в 400 млн долларов. Юрист подчеркнула, что картины удалось найти, однако не в полном объеме. Одна из работ сейчас находится в собрании израильского коллекционера Шмуэля Флатто-Шарона. Он скончался в 2018 году. Выяснилось, что картины вынесли на помойку, положив в мусорные мешки.

"История происходила еще при жизни Алексея Баталова. Думаю, что в силу возраста или других обстоятельств он просто не заметил всех этих дел. И как я и подозревала, это бесценное сокровище было вывезено как барахло. И даже ни в каких-то кофрах, а в мусорных мешках", — поделилась историей Мазур в интервью порталу "Телепрограмма".

Мазур рассказала, что при оформлении сделки не было абсолютно никакой криминальной составляющей. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, по ее словам, не имеют никакого отношения к этому инциденту.