Путин повысил заместителя управделами президента Павла Фрадкова

Указ о назначении подписан главой государства и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ о назначении подписан главой государства и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента. До этого он занимал должность просто заместителя управделами главы государства.

"Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Павел Фрадков — сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова. В управление делами президента он перешел из Росимущества, где занимал пост заместителя главы ведомства с августа 2012 года.