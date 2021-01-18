Вернувшийся из Берлина в Москву блогер Алексей Навальный проведет месяц в СИЗО в качестве меры пресечения, о которой ходатайствовала перед судом ФСИН.

Вернувшийся из Берлина в Москву блогер Алексей Навальный проведет месяц в СИЗО в качестве меры пресечения, о которой ходатайствовала перед судом ФСИН.

Возвращение в Москву блогера Алексея Навального, который точно знал, что он будет задержан по ходатайству ФСИН, поскольку злостно нарушал режим отбывания условного наказания по делу "Ив Роше", выглядит спланированной акцией Запада.

Подтверждается этот тезис очень оперативной реакцией западных политиков и общественных деятелей на арест Навального.

Правозащитная организация Amnesty International, не поинтересовавшись реальными причинами задержания блогера, спустя час с небольшим после этого назвала его "узником совести". Западные политике едва ли не раньше, но общим фронтом выступили с требованием немедленного освобождения Навального, угрожая санкциями.

Супруга Навального Юлия полностью поддерживает Алексея, а потому ее могут "раскрутить" по тому же сценарию, что и Светлану Тихановскую. Такое предположение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал политолог Сергей Марков.