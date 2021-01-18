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16:27   18 Января 2021
Политика

Украина надеется заинтересовать Илона Маска залежами лития

Украина надеется заинтересовать Илона Маска залежами лития

Украина может быть интересна главе SpaceX Илону Маску из-за залежей лития, заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.

Основателя SpaseX ранее на Украину приглашал президент Владимир Зеленский.

"Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. <...> У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся? Это лишь один из примеров", — сказал Жовква.

Состояние Маска превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг. Ранее RT сообщал, что Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира и стал самым богатым человеком в мире.

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#украина #илон маск #житомир #SpaseX

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