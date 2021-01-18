16:27 18 Января 2021Политика
Украина надеется заинтересовать Илона Маска залежами лития
Украина может быть интересна главе SpaceX Илону Маску из-за залежей лития, заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.
Украина может быть интересна главе SpaceX Илону Маску из-за залежей лития, заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.
Основателя SpaseX ранее на Украину приглашал президент Владимир Зеленский.
"Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. <...> У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся? Это лишь один из примеров", — сказал Жовква.
Состояние Маска превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг. Ранее RT сообщал, что Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира и стал самым богатым человеком в мире.