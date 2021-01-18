Стало известно о партнерстве ИА "МедиаПоток" и Медиагруппы "Патриот"

В понедельник появилась информация о начале сотрудничества Медиагруппы "Патриот" и информационного агентства "МедиаПоток".

В понедельник появилась информация о начале сотрудничества Медиагруппы "Патриот" и информационного агентства "МедиаПоток".

Главный редактор ИА "МедиаПоток" Константин Терехов рассказал о шестилетнем стаже компании и масштабах проделанной работы. В прошлом году сайт агентства посетило более пяти миллионов человек, поделился он.

"Цифры скромные, но с каждым годом растут, и сотрудничество с Медиагруппой "Патриот", безусловно, качественно увеличит нашу аудиторию", — считает Терехов.

Главной целью партнерства главред издания считает донесение до читателей информации без либеральных искажений. Агентство полностью разделяет принципы и цели Медиагруппы "Патриот", а именно максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.

В "Патриоте" поприветствовали новых медиапартнеров, заявив, что "МедиаПоток" является одним из самых популярных агентств Республики Марий Эл с интересным и качественным контентом.

"Наши цели совпадают в главном — стремлении показать события нашей страны объективно, с любовью к родной земле и уверенностью в ее постоянном развитии", — поделился глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

География партнерств медиахолдинга расширяется с новым сотрудничеством, которое к тому же способствует обеспечению информационного суверенитета Российской Федерации, заключили в "Патриоте".