16:19 18 Января 2021Происшествия
Спасатели обнаружили выжившую на месте схода лавины в КЧР
Спасатели МЧС в ходе поисковых мероприятий на месте схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии обнаружили выжившую.
Спасатели МЧС в ходе поисковых мероприятий на месте схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии обнаружили выжившую.
По информации спасательной службы, шесть человек смогли самостоятельно выбраться из-под снега.
Лавина обрушилась на лыжную трассу на курорте Домбай. Снегом засыпало два вагончика, которые являлись пунктами проката горнолыжного снаряжения.
Для ликвидации последствий схода лавины и поиска пропавших людей МЧС привлекло более 170 спасателей.