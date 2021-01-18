Спасатели обнаружили выжившую на месте схода лавины в КЧР

Спасатели МЧС в ходе поисковых мероприятий на месте схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии обнаружили выжившую.

Спасатели МЧС в ходе поисковых мероприятий на месте схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии обнаружили выжившую.

По информации спасательной службы, шесть человек смогли самостоятельно выбраться из-под снега.

Лавина обрушилась на лыжную трассу на курорте Домбай. Снегом засыпало два вагончика, которые являлись пунктами проката горнолыжного снаряжения.

Для ликвидации последствий схода лавины и поиска пропавших людей МЧС привлекло более 170 спасателей.