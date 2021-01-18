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17:21   18 Января 2021
Политика

Конкурс по выборам мэра Сургута не состоялся

Конкурс по выборам мэра Сургута не состоялся

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) признала конкурс несостоявшимся. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы в понедельник, 18 января.

По результатам отбора выяснилось, что большинство кандидатов представили в комиссию недостоверные данные. Правильные оформленные документы оказались только у одного кандидата — инженера ведущей службы релейной защиты и автоматики Артура Романова.

«Если во второй этап конкурс проходит менее двух человек, то конкурс признается несостоявшимся»,— пояснили в думе Сургута.

Глава конкурсной комиссии Александр Сальников назвал основные ошибки кандидатов при подаче заявлений: неточные данные, «неполные данные, не те суммы, не те цифры».

Конкурс по выборам мэра Сургута не состоялся

Дату проведения нового конкурса на должность главы Сургута депутаты думы города определят 29 января в ходе проведения очередного заседания думы.

Напомним, изначально заявки на участие в конкурсе на должность мэра Сургута подали 66 человек, шесть из них позднее документы забрали. О своем желании изъявили бизнесмены, самозанятые, безработные, многодетные мамы и домохозяйки. Требования к кандидатам были предельно минимальны: несудимость, российское гражданство, возраст от 21 года.

На заседание конкурсной комиссии, которое прошло 18 января, из 60 оставшихся претендентов пришли только 32. При этом два человека из списка кандидатов оказались ограничены в избирательном праве.

Должность главы Сургута освободилась после ухода Вадима Шувалова в начале декабря 2020 года. Он был назначен заместителем губернатора ХМАО. Временно исполняющим обязанности главы стала вице-мэр Сургута Анна Томазова. В списке кандидатов ее имени не значилось.

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа, руководитель депутатской фракции ЛДПР Виктор Сысун в беседе с «Политикой Сегодня» высказывал мнение, что едва ли гражданам, не связанным с политикой, удастся занять пост главы Сургута.

 

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#выборы #мэр #сургут

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