Конкурс по выборам мэра Сургута не состоялся

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) признала конкурс несостоявшимся. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы в понедельник, 18 января.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) признала конкурс несостоявшимся. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы в понедельник, 18 января.

По результатам отбора выяснилось, что большинство кандидатов представили в комиссию недостоверные данные. Правильные оформленные документы оказались только у одного кандидата — инженера ведущей службы релейной защиты и автоматики Артура Романова.

«Если во второй этап конкурс проходит менее двух человек, то конкурс признается несостоявшимся»,— пояснили в думе Сургута.

Глава конкурсной комиссии Александр Сальников назвал основные ошибки кандидатов при подаче заявлений: неточные данные, «неполные данные, не те суммы, не те цифры».

Дату проведения нового конкурса на должность главы Сургута депутаты думы города определят 29 января в ходе проведения очередного заседания думы.

Напомним, изначально заявки на участие в конкурсе на должность мэра Сургута подали 66 человек, шесть из них позднее документы забрали. О своем желании изъявили бизнесмены, самозанятые, безработные, многодетные мамы и домохозяйки. Требования к кандидатам были предельно минимальны: несудимость, российское гражданство, возраст от 21 года.

На заседание конкурсной комиссии, которое прошло 18 января, из 60 оставшихся претендентов пришли только 32. При этом два человека из списка кандидатов оказались ограничены в избирательном праве.

Должность главы Сургута освободилась после ухода Вадима Шувалова в начале декабря 2020 года. Он был назначен заместителем губернатора ХМАО. Временно исполняющим обязанности главы стала вице-мэр Сургута Анна Томазова. В списке кандидатов ее имени не значилось.

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа, руководитель депутатской фракции ЛДПР Виктор Сысун в беседе с «Политикой Сегодня» высказывал мнение, что едва ли гражданам, не связанным с политикой, удастся занять пост главы Сургута.