Россияне смогут использовать портал "Госуслуги" для записи на вакцинацию

Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции можно будет через портал "Госуслуги" с 31 января, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции можно будет через портал "Госуслуги" с 31 января, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На данный момент запись на сайте и в приложении работает в тестовом режиме, с 31 января 2021 года россиянам будет доступна отдельная специализированная форма. Записаться на вакцинацию сможет любой россиянин, даже ранее не посещавший портал. Граждане могут пройти регистрацию на госуслугах не выходя из дома, отметил вице-премьер.

Сейчас совершается отладка по координации региональных подразделений здравоохранения с порталом госуслуг. По предварительной информации все идет успешно, однако многое зависит от оперативного подключения к работе на местах, отметил Чернышенко.