Алла Пугачева расплакалась в эфире передачи из-за Раймонда Паулса

Народная артистка СССР, 71-летняя примадонна российской эстрады Алла Пугачева не совладала с эмоциями во время записи поздравления, адресованного композитору Раймонду Паулсу.

Народная артистка СССР, 71-летняя примадонна российской эстрады Алла Пугачева не совладала с эмоциями во время записи поздравления, адресованного композитору Раймонду Паулсу.

Пугачеву с Паулсом тесно связывает творчество: известный композитор стал человеком, подарившим Примадонне одни из ее главных хитов — песни "Миллион алых роз" и "Делу — время". Пугачева решила поздравить Паулса, записав для него обращение, впоследствии вышедшее в эфире латвийского телевидения.

Один из самых душещипательных эпизодов этой телеоткрытки произошел на первых секундах включения, когда певица вышла на связь с редакторами телеканала. Пугачева, не сумев справиться с нахлынувшими на нее эмоциями, расплакалась.

Певица, известная своей выдержкой, все же смогла взять себя в руки, после чего Пугачева произнесла пронзительную речь, в которой пожелала Паулсу оставаться здоровым и счастливым. Примадонна отметила, что сожалеет о том, что не может лично поздравить композитора с его днем из-за пандемии коронавируса.