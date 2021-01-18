Кедми: само понятие государства США находится под большим вопросом

США, находящиеся под цифровым диктатом крупных интернет-компаний, являются нежизнеспособным государством. Такое мнение, выступая в эфире телепередачи «Право знать» на телеканале ТВЦ, высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Соединенные Штаты Америки, находящиеся под цифровым диктатом крупных интернет-компаний, являются нежизнеспособным государством.

Такое мнение, выступая в эфире телепередачи «Право знать» на телеканале ТВЦ, высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Усиление напряжения в США в условиях смены власти может вылиться в вооруженное противостояние в разных частях страны, предупреждает эксперт. При этом главным выводом для всего мира из ситуации, которая сложилась в Штатах на рубеже 2020 и 2021 годов, станет крушение «мифа о демократии».

По словам Якова Кедми, было бы ошибкой персонализировать ответственность за происходящее в Америке, так как деятели, подробные Дональду Трампу, Джо Байдену, Нэнси Пелоси и Камале Харрис – не являются проблемой сами по себе, но представляют собой симптомы проблемы.

Сама проблема, по мнению израильского политолога, заключается в крушении той системы, на которой в свое время Соединенные Штаты Америки были построены и на которой они долгое время удерживались. Именно из-за крушения этой системы к власти в США смог прийти Дональд Трамп – за него проголосовала половина американских избирателей, а спустя четыре года к власти приходит человек, подобный Байдену.

«Это другой симптом того же явления – крушения всех основ американской государственности, того, что называлось американским образом жизни. Это намного менее жизнеспособно, чем предполагали», — считает Кедми.

Ранее Соединенным Штатам удавалось выходить из предыдущих потрясений на волне проблем в других странах. Великую депрессию Америка смогла преодолеть, воспользовавшись Второй мировой войной. В 2007 году кризис финансово-спекулятивного материала, по словам эксперта, в Штатах сгладили, спровоцировав в мире глобальные экономические проблемы. Теперь же в США предпринимают попытку установить цифровой диктат, но эта затея обречена на провал, уверен Кедми.

«Сейчас пытаются установить власть сетевого, электронного капитала вместе с финансовым. Сетевые компании называют "мировой паутиной", даже не понимая, насколько это правдиво. Паутину плетут пауки, которые высасывают своих жертв. Но они нежизнеспособны. Они не смогут управлять ни страной, ни миром», — подчеркивает политолог.

«Власть» и «государство», объяснил эксперт, являются понятиями более древними и устойчивыми, чем то, что сейчас происходит в США. Нынешние явления являются частным результатом, симптомом, более глубоких проблем, назревших в США.

«Сегодня само понятие государства США находится под угрозой и большим вопросом», — подчеркнул Яков Кедми в заключение своего выступления.

Напомним, 20 января 2021 года в США пройдет инаугурация Джо Байдена, объявленного победителем президентских выборов 2020 года.

При этом действующий глава государства Дональд Трамп и его сторонники остаются в уверенности, что результаты выборов были сфальсифицированы.

6 января 2021 года сторонники Трампа попытались взять штурмом Капитолий, чтобы помешать Конгрессу США утвердить результаты выборов. В результате столкновений протестующих с полицией погибли пять человек, включая одного полицейского.

В ответ на эти действия, ведущие интернет-компании заблокировали аккаунты Дональда Трампа, полностью лишив действующего главу государства возможность общаться с гражданами страны. Даже выступления Трампа по телевидению в прямом эфире урезались на усмотрение руководства телеканалов. Комментируя происходящее, эксперты и политологи во всем мире начали делать выводы о наступлении новой политической реальности, в которой руководство транснациональных корпораций может диктовать свою волю лидерам государств.