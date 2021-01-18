Пленный боевик раскрыл личности убийц российских журналистов в ЦАР

Попавший в плен боевик, участвовавший в штурме столицы ЦАР Банги, рассказал некоторые подробности гибели российских журналистов летом 2018 года.

Попавший в плен боевик, участвовавший в штурме столицы ЦАР Банги, рассказал некоторые подробности гибели российских журналистов летом 2018 года.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ночь с 30 на 31 июля 2018 года. Федеральное агентство новостей со ссылкой на местное телевидение рассказало о том, кто непосредственно причастен к гибели группы Джемаля.

Один из боевиков, участвовавших в нападении на столицу ЦАР Банги и попавший в плен к правительственным войскам, рассказал на допросе о своем участии в местных бандформированиях. Молодой человек в 2017 году стал членом банды 3R, промышлявшей разбоем в окрестностях городов Декоа, Кага-Бандоро и Сибю, которые не контролировались законным правительством. Именно в этом районе и погибли Джемаль, Радченко и Расторгуев.

Журналисты приехали в ЦАР для участия в экспедиции, организованной беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Российское следствие считает, что журналисты погибли при попытке ограбления, расследование инцидента продолжается.