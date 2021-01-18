Ашурков хочет заменить Навального на Соболь после задержания блогера

Сбежавший в Лондон финансист Владимир Ашурков может заменить задержанного Алексея Навального на его соратницу Любовь Соболь, считает политолог Сергей Марков.

Сбежавший в Лондон финансист Владимир Ашурков может заменить задержанного Алексея Навального на его соратницу Любовь Соболь, считает политолог Сергей Марков.

Алексея Навального, который прилетел в Москву из Германии 17 января, задержали в аэропорту Шереметьево, поскольку скандальный блогер нарушил условия наказания по делу "Ив Роше". Комментируя ситуацию, Сергей Марков заявил, что теперь спонсоры так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом) могут переключить внимание на новые кандидатуры.

По мнению эксперта, Владимир Ашурков может заменить лидера ФБК, сделав ставку на представительниц женского пола. Наиболее вероятными кандидатурами являются юрист ФБК Любовь Соболь и супруга Алексея Навального Юлия. Марков пояснил, что выдвижение женщины в лидеры уже обкатано Западом в Белоруссии на примере Светланы Тихановской. Кроме того, эта тенденция вполне соответствует американским трендам.

"Вот такие они во всем белом, ни в чем не виновные, милые, добрые, хорошие. Я думаю, что принято решение: Навальный немножко сжег себя политически, и Юлию Навальную и Любовь Соболь будут продвигать в лидеры", — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если говорить конкретно о Соболь, то она заявляет о желании попасть в Госдуму, но делает все, чтобы ее не зарегистрировали в качестве кандидата, отметил Марков. Например, она незаконно проникла в квартиру родственницы человека, которого пыталась обвинить в причастности к "отравлению" Навального.

"По каким-то причинам Любовь Соболь специально нарывалась на уголовное дело", — сказал эксперт.

Напомним, согласно условиям наказания по делу "Ив Роше" Алексей Навальный должен был дважды в месяц приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, однако в последний раз он явился в августе прошлого года. Кроме того, лидер ФБК и до этого пропускал явки. Скандального блогера неоднократно предупреждали, что подобные нарушения могут повлечь замену условного срока на реальный.