МВД запросило 30 суток ареста для Навального

МВД просит арестовать скандально известного блогера Алексея Навального на 30 суток, ссылаясь на многократные нарушения им условий испытательного срока.

МВД просит арестовать скандально известного блогера Алексея Навального на 30 суток, ссылаясь на многократные нарушения им условий испытательного срока.

О многократных нарушениях условий испытательного срока Навальным и о предупреждениях в адрес его адвоката судье сообщила представительница химкинского управления МВД. Она попросила суд арестовать оппозиционера на 30 суток.

Напомним, Алексей Навальный был задержан вчера в московском аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Сообщается, что в Германии, где блогер лечился, он также уклонялся от контроля Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН после того, как получил три года условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». Из-за нарушений ФСИН подала иск в Симоновский районный суд Москвы о замене его условного срока на реальный.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) отметили законность оснований, на которых был задержан Навальный.