МВД запросило 30 суток ареста для Навального
МВД просит арестовать скандально известного блогера Алексея Навального на 30 суток, ссылаясь на многократные нарушения им условий испытательного срока.
О многократных нарушениях условий испытательного срока Навальным и о предупреждениях в адрес его адвоката судье сообщила представительница химкинского управления МВД. Она попросила суд арестовать оппозиционера на 30 суток.
Напомним, Алексей Навальный был задержан вчера в московском аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Сообщается, что в Германии, где блогер лечился, он также уклонялся от контроля Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН после того, как получил три года условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». Из-за нарушений ФСИН подала иск в Симоновский районный суд Москвы о замене его условного срока на реальный.
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) отметили законность оснований, на которых был задержан Навальный.