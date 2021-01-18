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15:26   18 Января 2021
Происшествия

Появилось видео с места схода лавины на Домбае

Появилось видео с места схода лавины на Домбае

Уникальными кадрами с места событий в Карачаево-Черкессии поделились очевидцы.

Экстренные службы региона сообщают, что лавина обрушилась на горнолыжную трассу. По словам специалистов, в районе ЧП могло находиться до четырех человек. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и детали случившегося.

Чрезвычайное происшествие произошло на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района. Точное количество людей, которые могли попасть в снежный плен, неизвестно.

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#карачаево-черкессия #лавина #Домбай

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