Появилось видео с места схода лавины на Домбае

Уникальными кадрами с места событий в Карачаево-Черкессии поделились очевидцы.

Уникальными кадрами с места событий в Карачаево-Черкессии поделились очевидцы.

Экстренные службы региона сообщают, что лавина обрушилась на горнолыжную трассу. По словам специалистов, в районе ЧП могло находиться до четырех человек. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и детали случившегося.

Чрезвычайное происшествие произошло на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района. Точное количество людей, которые могли попасть в снежный плен, неизвестно.