Диппредставительство РФ подтвердило обнаружение тела россиянина в Турции

Спасателям удалось обнаружить тело россиянина, который был капитаном затонувшего в Турции сухогруза, Виталия Галенко, заявили в посольстве РФ.

Спасателям удалось обнаружить тело россиянина, который был капитаном затонувшего в Турции сухогруза, Виталия Галенко, заявили в посольстве РФ.

"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", — говорится в тексте сообщения.

Эти данные поступили от представителя береговой охраны Турции. Сейчас еще пять членов экипажа корабля находятся в море, спасательная операция продолжается.