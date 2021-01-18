15:21 18 Января 2021Происшествия
Диппредставительство РФ подтвердило обнаружение тела россиянина в Турции
Спасателям удалось обнаружить тело россиянина, который был капитаном затонувшего в Турции сухогруза, Виталия Галенко, заявили в посольстве РФ.
Спасателям удалось обнаружить тело россиянина, который был капитаном затонувшего в Турции сухогруза, Виталия Галенко, заявили в посольстве РФ.
"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", — говорится в тексте сообщения.
Эти данные поступили от представителя береговой охраны Турции. Сейчас еще пять членов экипажа корабля находятся в море, спасательная операция продолжается.