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15:21   18 Января 2021
Происшествия

Диппредставительство РФ подтвердило обнаружение тела россиянина в Турции

Диппредставительство РФ подтвердило обнаружение тела россиянина в Турции

Спасателям удалось обнаружить тело россиянина, который был капитаном затонувшего в Турции сухогруза, Виталия Галенко, заявили в посольстве РФ.

"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", — говорится в тексте сообщения.

Эти данные поступили от представителя береговой охраны Турции. Сейчас еще пять членов экипажа корабля находятся в море, спасательная операция продолжается.

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#турция #тело #моряк

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