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15:16   18 Января 2021
Происшествия

Снежная лавина могла накрыть до 12 человек в Карачаево-Черкессии

Снежная лавина могла накрыть до 12 человек в Карачаево-Черкессии

Сход лавины произошел в Карачаево-Черкесской Республике. Спуск снежной массы был принудительным, сообщил источник.

Снежная лавина накрыла лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай. По предварительной информации, в районе происшествия могли находиться от четырех до 12 человек.

Недавно лавина сошла на горнолыжном комплексе в Норильске. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов трех человек, в том числе полуторагодовалого ребенка. Гибель людей привела к задержанию начальника управления ГО и ЧС администрации города.

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#карачаево-черкессия #лавина #Домбай

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