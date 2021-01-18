Снежная лавина могла накрыть до 12 человек в Карачаево-Черкессии

Сход лавины произошел в Карачаево-Черкесской Республике. Спуск снежной массы был принудительным, сообщил источник.

Сход лавины произошел в Карачаево-Черкесской Республике. Спуск снежной массы был принудительным, сообщил источник.

Снежная лавина накрыла лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай. По предварительной информации, в районе происшествия могли находиться от четырех до 12 человек.

Недавно лавина сошла на горнолыжном комплексе в Норильске. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов трех человек, в том числе полуторагодовалого ребенка. Гибель людей привела к задержанию начальника управления ГО и ЧС администрации города.