В Подмосковье количество пунктов для вакцинации вырастет до 220

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что сейчас в регионе 93 пункта для вакцинации от коронавируса.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что сейчас в регионе 93 пункта для вакцинации от коронавируса.

Всего до конца февраля их будет 220. Запись на прививку в области надо сделать максимально удобной и понятной, отметила Стригункова. Работу необходимо организовать так, чтобы специалисты могли приехать и на предприятия, заводы по заявке, а также оказать эти услуги возле ТЦ по мере возможности, передает телеканал "360".

К 1 февраля количество лабораторий составит 135, дополнительно используют 25 мобильных ФАПов для вакцинации в сельской территории и на предприятиях, заключила министр.