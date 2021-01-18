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15:14   18 Января 2021
Общество

В Подмосковье количество пунктов для вакцинации вырастет до 220

В Подмосковье количество пунктов для вакцинации вырастет до 220

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что сейчас в регионе 93 пункта для вакцинации от коронавируса.

Всего до конца февраля их будет 220. Запись на прививку в области надо сделать максимально удобной и понятной, отметила Стригункова. Работу необходимо организовать так, чтобы специалисты могли приехать и на предприятия, заводы по заявке, а также оказать эти услуги возле ТЦ по мере возможности, передает телеканал "360".

К 1 февраля количество лабораторий составит 135, дополнительно используют 25 мобильных ФАПов для вакцинации в сельской территории и на предприятиях, заключила министр.

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#подмосковье #вакцина #коронавирус

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