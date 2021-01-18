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15:06   18 Января 2021
Происшествия

Суд вынес приговор аспиранту МГУ Мифтахову за атаку на офис "Единой России"

Суд вынес приговор аспиранту МГУ Мифтахову за атаку на офис "Единой России"

Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил шесть лет колонии общего режима по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.

В оглашенном судьей приговоре указывается, что Мифтахов признан виновным в хулиганстве по мотивам политической ненависти. В качестве наказания ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

В свою очередь, защита аспиранта пообещала обжаловать решение суда. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, она настаивала на оправдательном приговоре.

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#суд #приговор #мифтахов

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