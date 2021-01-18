15:06 18 Января 2021Происшествия
Суд вынес приговор аспиранту МГУ Мифтахову за атаку на офис "Единой России"
Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил шесть лет колонии общего режима по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил шесть лет колонии общего режима по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
В оглашенном судьей приговоре указывается, что Мифтахов признан виновным в хулиганстве по мотивам политической ненависти. В качестве наказания ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
В свою очередь, защита аспиранта пообещала обжаловать решение суда. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, она настаивала на оправдательном приговоре.