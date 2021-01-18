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15:03   18 Января 2021
Происшествия

Суд продлил арест бывшему замглавы ФСИН Максименко

Суд продлил арест бывшему замглавы ФСИН Максименко

Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста бывшему заместителю главы ФСИН Валерию Максименко, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями.

Максименко останется под стражей до 25 апреля 2021 года, сообщила пресс-секретарь суда Ирана Софинская. С соответствующим требованием ранее выступило следствие.

Экс-замглавы Федеральной службы исполнения накааний задержали 26 ноября 2020 года. По версии следствия, он незаконно организовал заключение госконтрактов на ремонт и строительство объектов под ведомство. Ущерб от действий Максименко составил более 189 млн рублей. Ему грозит до 10 лет колонии, вину он не признает.

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#суд #максименко #фсин

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