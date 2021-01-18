Член родительского комитета пропал с деньгами класса в Петербурге

Жительница Северной столицы, входящая в состав родительского комитета, собрала деньги с класса и перестала выходить на связь. В последний раз ее видели месяц назад.

Жительница Северной столицы, входящая в состав родительского комитета, собрала деньги с класса и перестала выходить на связь. В последний раз ее видели месяц назад.

Правоохранители организовали проверку по факту пропажи денежных средств в одной из петербургских школ. На данный момент известно, что родители местных учеников сдали на нужды класса около 70 тыс. рублей. Деньги собирала член родительского комитета, которая ранее активно занималась подобными вопросами, передает телеканал РЕН ТВ.

После получения 70 тыс. рублей женщина пропала. Последний раз ее видели при передаче денег, которая состоялась месяц назад. Некоторые родители школьников считают, что петербурженку побил и обокрал муж. Сейчас эта информация проверяется.

В Севастополе семейная пара воровала товары из супермаркета при помощи детской коляски, сообщал телеканал "360". Впоследствии схему злоумышленников раскрыли полицейские.