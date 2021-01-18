Двух сотрудников посольства Нидерландов высылают из России

Министерство иностранных дел РФ высылает двух дипломатов из Нидерландов в качестве ответной меры на действия голландских властей.

Министерство иностранных дел РФ высылает двух дипломатов из Нидерландов в качестве ответной меры на действия голландских властей.

В конце прошлого года Нидерланды выслали двух представителей российской дипмиссии, объявив их персонами нон грата. Сотрудников посольства обвинили в "несовместимой с дипломатическим статусом" деятельности. Поэтому министерство иностранных дел прибегло к зеркальным мерам в отношении дипломатов из Нидерландов.