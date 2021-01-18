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14:51   18 Января 2021
Политика

Двух сотрудников посольства Нидерландов высылают из России

Двух сотрудников посольства Нидерландов высылают из России

Министерство иностранных дел РФ высылает двух дипломатов из Нидерландов в качестве ответной меры на действия голландских властей.

В конце прошлого года Нидерланды выслали двух представителей российской дипмиссии, объявив их персонами нон грата. Сотрудников посольства обвинили в "несовместимой с дипломатическим статусом" деятельности. Поэтому министерство иностранных дел прибегло к зеркальным мерам в отношении дипломатов из Нидерландов.

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#россия #посольство #нидерланды

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