Голикова рассказала, как будет проводиться массовая вакцинация от коронавируса

По словам вице-премьера, прививки будут бесплатными и добровольными.

Вакцинация от коронавируса в России для всех будет бесплатной и добровольной. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном началу массовой прививочной кампании.

«Вакцинация будет производиться бесплатно для граждан, на добровольной основе. Обеспечение бесплатной вакцинации будет финансироваться за счет средств федерального бюджета и средств субъектов Российской Федерации», — передает слова политика РИА Новости.

Ранее Голикова сказала, что до марта текущего года прививать граждан России будут преимущественно вакциной «Спутник V». Затем добавиться «ЭпиВакКорона», разработанный центром «Вектор».

В феврале ожидается регистрация вакцины «Ковивак», разработанной центром Чумакова. После получения всех документов, она так же поступит в прививочные пункты в стране.