Мурашко рассказал, как долго россиянам придется носить маски

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам нужно продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета к COVID-19.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам нужно продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета к COVID-19. Его слова на брифинге цитирует РИА Новости.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», — сказал он.

По словам Мурашко, человек с иммунитетом к коронавирусу после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и заразить окружающих. Именно поэтому ношение масок останется обязательным, подчеркнул глава Минздрава.