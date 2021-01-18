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15:00   18 Января 2021
Общество

Мурашко рассказал, как долго россиянам придется носить маски

Мурашко рассказал, как долго россиянам придется носить маски

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам нужно продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета к COVID-19. Его слова на брифинге цитирует РИА Новости.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», — сказал он.

По словам Мурашко, человек с иммунитетом к коронавирусу после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и заразить окружающих. Именно поэтому ношение масок останется обязательным, подчеркнул глава Минздрава.

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#минздрав #маски #коронавирус

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