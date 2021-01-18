Глава ВОЗ считает, что мир находится на грани моральной катастрофы

Мир находится на грани моральной катастрофы. План по обеспечению людей вакциной от COVID-19 на равных условиях сейчас под угрозой, считает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Мир находится на грани моральной катастрофы. План по обеспечению людей вакциной от COVID-19 на равных условиях сейчас под угрозой, считает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что ценой катастрофы будут человеческие жизни и средства к существованию в беднейших странах мира. В 49 обеспеченных странах местные жители получили уже более 39 млн доз вакцины от коронавируса.

Гебреисус ранее сообщил о новых вызовах в связи с пандемией COVID-19, с которыми мир столкнется в текущем году. Он призвал делиться информацией, чтобы быстрее остановить распространение инфекции, передает телеканал "360".