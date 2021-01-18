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14:44   18 Января 2021
Общество

Глава ВОЗ считает, что мир находится на грани моральной катастрофы

Глава ВОЗ считает, что мир находится на грани моральной катастрофы

Мир находится на грани моральной катастрофы. План по обеспечению людей вакциной от COVID-19 на равных условиях сейчас под угрозой, считает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что ценой катастрофы будут человеческие жизни и средства к существованию в беднейших странах мира. В 49 обеспеченных странах местные жители получили уже более 39 млн доз вакцины от коронавируса.

Гебреисус ранее сообщил о новых вызовах в связи с пандемией COVID-19, с которыми мир столкнется в текущем году. Он призвал делиться информацией, чтобы быстрее остановить распространение инфекции, передает телеканал "360".

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#мир #катастрофа #воз

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