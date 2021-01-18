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18:19   18 Января 2021
Россия

Попова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

Попова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако до сих пор остается достаточно напряженной.

По ее словам, снижение заболеваемости было замечено в 72 регионах страны. При этом в 13 регионах отметили напряжение эпидемиологической ситуации — некоторый рост.

«Сегодня ситуация остается достаточно напряженной, хотя она и стабилизируется. Но ежесуточная регистрация более 20 тысяч случаев в Российской Федерации — это достаточно высокие уровни», — сказала Попова.

Кроме того, глава ведомства подчеркнула, что все необходимые меры по стабилизации ситуации в этих субъектах принимаются.

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#роспотребнадзор #регионы рф #коронавирус #заболеваемость

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