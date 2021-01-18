14:15 18 Января 2021Общество
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России
Российские граждане могут получить прививку от коронавируса в рамках стартовавшей массовой вакцинации. Одними из первых начали прививать жителей Колымы.
Российские граждане могут получить прививку от коронавируса в рамках стартовавшей массовой вакцинации. Одними из первых начали прививать жителей Колымы.
В декабре масштабная вакцинация позволяла привиться людям, относящимся к определенным категориям, в том числе медикам, педагогам и соцработникам. На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил начать прививочную кампанию по вакцинации всего населения страны.