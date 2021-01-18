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14:15   18 Января 2021
Общество

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России

Российские граждане могут получить прививку от коронавируса в рамках стартовавшей массовой вакцинации. Одними из первых начали прививать жителей Колымы.

В декабре масштабная вакцинация позволяла привиться людям, относящимся к определенным категориям, в том числе медикам, педагогам и соцработникам. На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил начать прививочную кампанию по вакцинации всего населения страны.

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#вакцинация #пандемия #коронавирус

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