КС утвердил победу действующего президента ЦАР на выборах

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера победил в первом туре выборов с результатом 53,16% голосов. С таким постановлением выступил Конституционный суд страны, сообщили инсайдеры.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера победил в первом туре выборов с результатом 53,16% голосов. С таким постановлением выступил Конституционный суд страны, сообщили инсайдеры.

Президентские выборы прошли в ЦАР 27 декабря. Участие в выборах принимали 17 кандидатов. Незадолго до выборов недопущенный кандидат Франсуа Бозизе призвал своих сторонников сорвать избирательный процесс, после чего в отдельных префектурах страны подконтрольные Бозизе боевики пытались дестабилизировать обстановку. Провокаторам помешали правительственные силы (FACA).

Явка избирателей составила 76,3%. По данным главы ЦИК республики, Туадера получил абсолютное большинство голосов (53,9%) и был объявлен избранным. Однако результат голосования должен был утвердить Конституционный суд после рассмотрения возможных апелляций.