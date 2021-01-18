Лавров заявил, что перенес COVID-19 в легкой форме

Коронавирусная инфекция не прошла мимо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который рассказал об этом на большой пресс-конференции.

Коронавирусная инфекция не прошла мимо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который рассказал об этом на большой пресс-конференции.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала главным пунктом повестки дня с марта прошлого года. Неудивительно, что на большой пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров услышал вопрос о вакцинации. Сергей Викторович сообщил, что он перенес COVID-19 в легкой форме, но вчера узнал, что даже и переболевшим советуют привиться, поэтому будет советоваться с врачами.