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14:10   18 Января 2021
Общество

Лавров заявил, что перенес COVID-19 в легкой форме

Лавров заявил, что перенес COVID-19 в легкой форме

Коронавирусная инфекция не прошла мимо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который рассказал об этом на большой пресс-конференции.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала главным пунктом повестки дня с марта прошлого года. Неудивительно, что на большой пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров услышал вопрос о вакцинации. Сергей Викторович сообщил, что он перенес COVID-19 в легкой форме, но вчера узнал, что даже и переболевшим советуют привиться, поэтому будет советоваться с врачами.

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#лавров #COVID-19 #коронавирусная инфекция

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