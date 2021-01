Американские СМИ признали экономический скачок Китая на фоне пандемии

The Wall Street Journal пишет, что Китаю - единственному в мире - удалось не только подавить распространение коронавируса на своей территории, но и увеличить экономику на 2,3%.

Китай стал единственной страной в мире, которая не только смогла побороть распространение коронавируса на своей территории, но и добиться на фоне пандемии экономического роста в 2020 году. Как сообщает The Wall Street Journal, экономика Поднебесной выросла на 2,3%.

China’s economy expanded by 2.3% in 2020, becoming the only major economy to grow in what was a pandemic-ravaged year https://t.co/TiVaeZQvQp