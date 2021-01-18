Американские СМИ признали экономический скачок Китая на фоне пандемии

The Wall Street Journal пишет, что Китаю - единственному в мире - удалось не только подавить распространение коронавируса на своей территории, но и увеличить экономику на 2,3%.

Китай стал единственной страной в мире, которая не только смогла побороть распространение коронавируса на своей территории, но и добиться на фоне пандемии экономического роста в 2020 году. Как сообщает The Wall Street Journal, экономика Поднебесной выросла на 2,3%.

China’s economy expanded by 2.3% in 2020, becoming the only major economy to grow in what was a pandemic-ravaged year https://t.co/TiVaeZQvQp — The Wall Street Journal (@WSJ) January 18, 2021

Как отмечает издание, китайская экономика, будучи второй по величине в мире, успешно оправилась от исторического спада в первые месяцы 2020 года. По данным Национального статистического бюро, ВВП страны вырос на 6,5% за последние три месяца по сравнению с прошлым годом. Во втором и третьем кварталах прошедшего года ВВП Китая увеличился на 3,2% и 4,9% соответственно.

Успех Китая аналитики объясняют экспортом товаров, в том числе медицинского оборудования. Поставки выросли даже в США, отметили в Daily Mail.

«Экспорт в США вырос на 7,9%, несмотря на повышение тарифов на большинство китайских товаров администрацией Трампа, которая была в ссоре с Пекином по длинному списку вопросов».

Рост экономики Китая особенно примечателен, учитывая общую ситуацию в мире. Другие страны пока не могут остановить распространение смертельного вируса.

Всемирный банк ожидает падение американской экономики на 3,6% в этом году, Еврозоны — на 7,4%. В общей сложности мировую экономику ожидает сокращение в 4,3%. Наиболее крупные спады наблюдаются в Великобритании, Италии, Франции и Индии.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что основа для восстановления экономики Китая «еще не прочна».

«Существует много неопределенностей в динамике изменения пандемии, а также во внешней среде», — заявил комиссар NBS Нин Цзиже.

В частности, уровень безработицы в городах Поднебесной остался на уровне 5,25. Как полагают аналитики, реальные цифры могут быть выше из-за большого количества неофициальной рабочей силы Китая.

При этом в самой стране темпы экономического роста оценивают не столь положительно. По сообщению Государственного статистического управления КНР, показатель в 2,3% — самый минимальный за последние более чем 40 лет.