Заявление сотрудника признанного иноагентом ФБК Владимира Милова о возвращении блогера Алексея Навального не является достоверным, заявил экс-работник фонда Виталий Серуканов.

Заявление сотрудника признанного иноагентом ФБК Владимира Милова о возвращении блогера Алексея Навального не является достоверным, заявил экс-работник фонда Виталий Серуканов.

Соратник главы ФБК в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE" описал прилет "берлинского пациента" в Россию как прибытие "настоящего лидера". Серуканов высмеял слова Милова. По его мнению, настоящих лидеров встречают тысячи граждан. Бывший сотрудник фонда иронично отметил, что такого мнения могут придерживаться сам Милов и еще пара сотен человек. В аэропорту Внуково фанаты певицы Ольги Бузовой могли перемешаться со сторонниками Навального, добавил Серуканов.

"Король-то голый! Лидер — это человек, которого встречают тысячи", — поделился собеседник Nation News.

Виталий Серуканов заявил, что говорить об этом "просто смешно". Навальный прибыл в Москву 17 января, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов из-за уклонения от обязательств по делу "Ив Роше". Глава фонда неоднократно нарушал условия испытательного срока, несмотря на угрозу реального уголовного срока.