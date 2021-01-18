Казнить нельзя помиловать. Чиновников освободят от наказаний за коррупцию

Пока законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе, в «Партии Роста» объяснили, почему важно его принять.

Госдума планирует рассмотреть правительственный законопроект об освобождении чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за нарушение закона о коррупции. В пояснительной записке говорится, что избежать уголовного преследования можно будет в случаях, если антикоррупционные ограничения были нарушены по не зависящим от человека обстоятельствам.

По мнению заместителя председателя «Партии Роста» Виктора Звагельского, обсуждаемый закон может спасти от наказания «стрелочников» — госслужащих среднего звена, на которых зачастую перекладывают ответственность коррумпированные старшие коллеги.

«Стоит признать, что часто чиновник бывает вынужден действовать под обстоятельствами непреодолимой силы и в чем-то нарушать ряд регламентных норм, — рассуждает Звагельский. — Вспомним хотя бы пандемию. Конкретный пример: условный Министр здравоохранения региона N принимает решение закупать аппараты ИВЛ, когда времени на конкурсы просто нет. Он заведомо идет по грани закона, к примеру, вводя временный запрет на проведение тендеров, тем самым в данной экстренной ситуации отходя от главенства федерального закона. Как итог, выигранное время и спасенные жизни могут обернуться ему 285-ой статьей УК – злоупотребление должностными полномочиями. И это в корне не правильно».

По словам спикера, на любого чиновника найдется подобное несоответствие, за которое его можно шантажировать. Политик считает, что сами государственные служащие будут в том случае защищены перед законом, если их деятельность будет прозрачна: они должны отчитываться не только за доходы, но и за приобретение аксессуаров «дорогой жизни», которые так возмущают общество.

В качестве примеров исключительных случаев, при которых чиновник может быть освобожден от ответственности, в законопроекте приводятся стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе других стран.

Подобными обстоятельствами не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления». Определять, действительно ли человек не смог соблюсти закон в силу непреодолимых обстоятельств, будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению.

По данным Федеральной службы судебных приставов, суммарный долг по штрафам, которые были назначены осужденным за коррупцию в 2020 году, превысил 31 млрд рублей.