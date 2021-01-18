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21:14   18 Января 2021
Россия

Казнить нельзя помиловать. Чиновников освободят от наказаний за коррупцию

Казнить нельзя помиловать. Чиновников освободят от наказаний за коррупцию

Госдума планирует рассмотреть правительственный законопроект об освобождении чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за нарушение закона о коррупции. В пояснительной записке говорится, что избежать уголовного преследования можно будет в случаях, если антикоррупционные ограничения были нарушены по не зависящим от человека обстоятельствам.

По мнению заместителя председателя «Партии Роста» Виктора Звагельского, обсуждаемый закон может спасти от наказания «стрелочников» — госслужащих среднего звена, на которых зачастую перекладывают ответственность коррумпированные старшие коллеги. 

«Стоит признать, что часто чиновник бывает вынужден действовать под обстоятельствами непреодолимой силы и в чем-то нарушать ряд регламентных норм, — рассуждает Звагельский. — Вспомним хотя бы пандемию. Конкретный пример: условный Министр здравоохранения региона N принимает решение закупать аппараты ИВЛ, когда времени на конкурсы просто нет. Он заведомо идет по грани закона, к примеру, вводя временный запрет на проведение тендеров, тем самым в данной экстренной ситуации отходя от главенства федерального закона. Как итог, выигранное время и спасенные жизни могут обернуться ему 285-ой статьей УК – злоупотребление должностными полномочиями. И это в корне не правильно».

Казнить нельзя помиловать. Чиновников освободят от наказаний за коррупцию

По словам спикера, на любого чиновника найдется подобное несоответствие, за которое его можно шантажировать. Политик считает, что сами государственные служащие будут в том случае защищены перед законом, если их деятельность будет прозрачна: они должны отчитываться не только за доходы, но и за приобретение аксессуаров «дорогой жизни», которые так возмущают общество. 

В качестве примеров исключительных случаев, при которых чиновник может быть освобожден от ответственности, в законопроекте приводятся стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе других стран.

Подобными обстоятельствами не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления». Определять, действительно ли человек не смог соблюсти закон в силу непреодолимых обстоятельств, будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению.

По данным Федеральной службы судебных приставов, суммарный долг по штрафам, которые были назначены осужденным за коррупцию в 2020 году, превысил 31 млрд рублей.

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#россия #коррупция #чиновники

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