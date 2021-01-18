Легенда UFC Пол Вареланс скончался от коронавируса

Легендарный американский боец UFC Пол Вареланс скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Легендарный американский боец UFC Пол Вареланс скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) умер на 52-м году жизни. Спортсмен подхватил коронавирус в декабре 2020 года. Медики ввели его в состояние искусственной комы из-за осложнений. Однако спасти бойца не удалось. Вареланс скончался 16 января, сообщает MMA Junkie.

Спортсмен был одним из самых габаритных бойцов в истории UFC. Рост Вареланса 201 см, а вес 140 кг.