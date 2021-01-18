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13:50   18 Января 2021
Происшествия

Полиция спасла босую девушку в подмосковном лесу

Полиция спасла босую девушку в подмосковном лесу

Жительница Подмосковья решила прогуляться после ссоры с парнем и заблудилась в лесу под Рузой.

Сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о девушке, потерявшейся недалеко от деревни Ракитино. Стражи порядка немедленно выехали на место происшествия, сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Московской области.

Оказавшись на месте предполагаемой пропажи 21-летней девушки, полицейские начали полномасштабную поисковую операцию. Стражи порядка начали прочесывать лес, а на патрульной машине включили специальный громкоговоритель.

Через какое-то время правоохранители нашли девушку по следам на снегу. Пострадавшая оказалась в шоковом состоянии и не чувствовала ног, поскольку потеряла кроссовки, когда пробиралась через сугробы. Любительницу гулять по лесу госпитализировали, врачи оказали ей необходимую помощь.

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