Суд признал незаконными итоги проверки против экс-зама Бастрыкина

Басманный суд Москвы обязал Следственный комитет устранить нарушения, допущенные в ходе проверки против экс-главы ГВСУ Александра Сорочкина.

Басманный суд Москвы обязал Следственный комитет устранить нарушения, допущенные в ходе проверки против экс-главы ГВСУ Александра Сорочкина.

Судья, рассматривавший итоги доследственной проверки, заявил, что отказ сотрудников СК возбуждать дело о вымогательстве у экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева является незаконным. В связи с этим следователи должны устранить нарушения, допущенные в ходе работы, и еще раз проверить Сорочкина на причастность к данному преступлению, пишет ТАСС.

Ранее Барышев, обвиняемый в преступлениях коррупционной направленности, написал явку с повинной. В ней бывший руководитель ЦСКА сообщил, что был вынужден дать взятку экс-начальнику ГВСУ. После этого соответствующее заявление было отправлено на проверку, но по итогам работы его признали недействительным.