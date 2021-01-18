Киев примет саммит "крымской платформы" 23 августа

Саммит "крымской платформы" запланирован на 23 августа. Мероприятие пройдет в Киеве, сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Саммит "крымской платформы" запланирован на 23 августа. Мероприятие пройдет в Киеве, сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Ожидается, что украинскую столицу посетят представители США, Франции, Германии, Британии и Турции. Политики проведут ряд консультаций по вопросу "возвращения" Крымского полуострова под юрисдикцию киевских властей.

Ранее Зеленский рассказал об этом формате. По его словам, целью саммита "крымской платформы" является координация между всеми сторонами, заинтересованными в "возвращении" Крыма в состав Украины, а также в соблюдении и защите прав крымчан.

Зеленский уже детально обсудил идею организации подобного формата со многими партнерами Украины. По его словам, большинство из них выразили свою готовность к активному участию.