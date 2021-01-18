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13:41   18 Января 2021
Политика

Россия требует от США прекратить применение силы в Сирии

Россия требует от США прекратить применение силы в Сирии

Объекты, принадлежащие Дамаску, не должны находиться под воздействием американской силы, Россия в жесткой форме требует прекратить такой подход.

Глава МИД России Сергей Лавров так ответил на вопрос журналиста SANA во время пресс-конференции. Он обратил внимание на то, что Россия контактирует с США по армейскому направлению в Сирийской Арабской Республике (САР). При этом РФ не собирается вступать в боевые действия с американской стороной, подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Лавров обратил внимание на то, что действия Соединенных Штатов в Сар являются грубым нарушением резолюции ООН 2254. Среди них и блокирование поставок гуманитарных грузов в Сирию, появление "акта Цезаря", запрет для участия в конференции по беженцам, и попытки отговорить курдское население от контактов с официальным Дамаском.

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