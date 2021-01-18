Вассерман объяснил, почему Дональда Трампа не спасет помилование самого себя

Демократы «не станут заморачиваться» с соблюдением законов после прихода к власти, считает политический консультант.

Действующий президент США Дональд Трамп планирует помиловать или смягчить наказание примерно сотне человек 20 января — в свой последний рабочий день. Об этом пишет CNN со ссылкой на три источника. Такая же информация появилась у Reuters.

Два собеседника телеканала утверждают, что накануне в Белом доме прошло совещание, на котором был утвержден финальный список помилованных. Амнистия ждет, в частности, свершивших экономические преступления, тех, кто осужден за незаконное хранение оружия (среди них известные рэп-исполнители). Однако, пока не ожидается, что Трамп помилует сам себя, пишут американские СМИ.

Сразу после окончания президентского срока, на Трампа с подачи демократов вполне могут завести уголовное дело. Оппоненты обвиняют его в подстрекательстве к мятежу за штурм Капитолия 6 января сторонниками республиканца. Помиловав самого себя, пока еще действующий глава Белого дома пресек бы всякую возможность будущего уголовного преследования.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя «Политике Сегодня» отказ президента от самопомилования, поставил под сомнение достоверность источника.

«Если сведения исходят из CNN, то обсуждать их бессмысленно. CNN на протяжении всей деятельности Трампа, начиная с 2015 года, когда он объявил о своем выдвижении кандидатом в президенты, целенаправленно лжет относительно всех его действий и планов. CNN регулярно публикует информацию, основанную на якобы утечках из его окружения. Но они оказываются, в лучшем случае, ложными, а чаще всего лживыми», — сказал эксперт.

Вассерман считает, что Трампу следует помиловать всех соратников, которых уже судили по заведомо ложным делам. Вместе с тем он допустил, что глава государства может объявить амнистию и себе.

В начале января газета The New York Times писала, что Трамп рассматривает возможность помиловать самого себя в последние дни пребывания у власти. Источники издания утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия такого хода.

Помимо этого, по данным NYT, уходящий президент обсуждал возможность уберечь от возможного уголовного преследования своих детей, жену, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Вассреман напомнил, что в истории США уже был случай, когда лидер страны после отставки мог оказаться под следствием. 37-й президент США Ричард Никсон был единственным главой Белого дома, который добровольно ушел с поста до истечения полномочий, чтобы избежать импичмента. После этого обязанности президента перешли к вице-президенту Джеральду Форду. Он помиловал Никсона «за все преступления, совершенные им на своем посту».

«Обвинения, выдвинутые против Никсона, были достаточно сомнительны в юридическом плане. Поэтому действия Форда были осмыслены чисто юридически. Трамп мог бы тоже этим воспользоваться», — отметил политический консультант.

Однако, как считает эксперт, даже если Трамп воспользуется правом на амнистию самому себе, демократы вряд ли откажутся от идеи привлечь его к ответственности.

«Преступники из демократической партии уже совершили множество преступлений: от организации массовых погромов и грабежей до под лозунгом "Жизни темнокожих важны" (Black Lives Matter — прим.ред.), до массированной фальсификации голосов в ходе президентских выборов и выборов сенаторов в Джорджии. <....> Чтобы сейчас ни постановил Трамп, они, окончательно захватив власть, будут все решения отменять, а то и вовсе игнорировать», — заключил Вассреман.

Трамп неоднократно рассматривал возможность помилования самого себя в течение президентского срока. После недоказанных обвинений в том, что он пришел к власти с помощью «российского вмешательства», тему подхватили другие про-демократические издания, которые развернули дискуссию, имеет ли президент право на самопомилование.

В июле 2017 года Трамп опубликовал твит с утверждением, что обладает такой возможностью. В 2018 году президент также писал, что юристы подтвердили наличие у него такого права.

«Как заявляли многочисленные юристы, у меня есть абсолютное право на помилование [самого себя], но зачем мне это делать, когда я не сделал ничего плохого?» — заявил тогда президент.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В тот же день к сторонникам обратился Дональд Трамп, не признающий итоги голосования. Протесты в поддержку действующего лидера завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.

Жертвами стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне ФБР возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям может стать лишение свободы до 20 лет.

13 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу, которого обвинили в «подстрекательстве к мятежу». Спикер Платы представителей Нэнси Пелоси подписала документ. Он направлен в Сенат.

Верхняя палата Конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа 20 января — после инаугурации Байдена. В случае утверждения решения на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться на пост президента в будущем.

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