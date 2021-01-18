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13:23   18 Января 2021
Общество

Напавший на офис "Единой России" аспирант МГУ Мифтахов признан виновным

Напавший на офис "Единой России" аспирант МГУ Мифтахов признан виновным

Головинский суд Москвы признал виновным аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о поджоге московского офиса партии "Единая Россия".

Нападение произошло в январе 2018 года. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Гособвинение просило приговорить Мифтахова к шести годам колонии. Наказание будет оглашено позднее.

По версии следствия, фигурант вместе с сообщниками выбил окно в офисе "Единой России" и поджег помещение. Хулиганы состояли в анархистском движении "Народная самооборона". Его участники устраивают акты вандализма, нападая на административные здания и госпредприятия, сообщал ФАН.

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#суд #единая россия #мифтахов

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