Напавший на офис "Единой России" аспирант МГУ Мифтахов признан виновным

Головинский суд Москвы признал виновным аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о поджоге московского офиса партии "Единая Россия".

Головинский суд Москвы признал виновным аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о поджоге московского офиса партии "Единая Россия".

Нападение произошло в январе 2018 года. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Гособвинение просило приговорить Мифтахова к шести годам колонии. Наказание будет оглашено позднее.

По версии следствия, фигурант вместе с сообщниками выбил окно в офисе "Единой России" и поджег помещение. Хулиганы состояли в анархистском движении "Народная самооборона". Его участники устраивают акты вандализма, нападая на административные здания и госпредприятия, сообщал ФАН.