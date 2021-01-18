В Подмосковье планируют сократить количество коек для больных COVID-19

Власти Подмосковья приняли решение сократить число коек для пациентов с коронавирусом.

Власти Подмосковья приняли решение сократить число коек для пациентов с коронавирусом.

Оборудование будет передано в больницы, которые нуждаются в обновлении. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что зафиксировано снижение числа выявляемых, в связи с чем освобождаются койки.

Врачи продолжают лечить пациентов и на данный момент вовсю идет вакцинация от коронавируса, уточнил Воробьев. Губернатор поблагодарил всех медиков и отметил максимальное сотрудничество и взаимодействие с главврачами, которые отвечают за жизнь и здоровье людей, передает телеканал "360".