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13:20   18 Января 2021
Общество

В Подмосковье планируют сократить количество коек для больных COVID-19

В Подмосковье планируют сократить количество коек для больных COVID-19

Власти Подмосковья приняли решение сократить число коек для пациентов с коронавирусом.

Оборудование будет передано в больницы, которые нуждаются в обновлении. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что зафиксировано снижение числа выявляемых, в связи с чем освобождаются койки.

Врачи продолжают лечить пациентов и на данный момент вовсю идет вакцинация от коронавируса, уточнил Воробьев. Губернатор поблагодарил всех медиков и отметил максимальное сотрудничество и взаимодействие с главврачами, которые отвечают за жизнь и здоровье людей, передает телеканал "360".

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#подмосковье #коронавирус #койки

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