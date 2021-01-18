Минута может стать короче из-за ускорения Земли

Ученые задумались над тем, чтобы сократить минуту на одну секунду из-за ускорения Земли.

Ученые задумались над тем, чтобы сократить минуту на одну секунду из-за ускорения Земли.

Изменения могут негативно сказаться на отрасли, которая полагается на точное время. Во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений ранее сообщали, что в 2020 году Земля начала вращаться быстрее обычного.

Раньше на один оборот Земли требовалось 86,4 тыс. сек, то теперь эта цифра стала меньше. Исследователи считают, что любые изменения могут доставить много проблем, передает телеканал "360".