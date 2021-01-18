Глава Крыма призвал чиновников решать водную проблему при помощи своих сил

Крымское правительство не должно рассчитывать на чудо при урегулировании ситуации с водной блокадой на полуострове, считает глава региона Сергей Аксенов.

Крымское правительство не должно рассчитывать на чудо при урегулировании ситуации с водной блокадой на полуострове, считает глава региона Сергей Аксенов.

Необходимо продолжить выполнение намеченных планов по обеспечению водой республики. Глава Крыма выступил на совещании в местном правительстве. Он отреагировал на реплику о возможном появлении дополнительных притоков в водохранилище при таянии снега.

"В ожидании чудес жить не нужно и ждать этих чудес. Они могут не наступить, поэтому надо работать, делать все, чтобы без чудес мы точно так же прошли этот этап своевременно", — пояснил Аксенов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отразил нападки экс-президента Украины Леонида Кравчука по Крыму двумя фактами о регионе. Полуостров принадлежит РФ, а киевские власти всегда рассматривали его, как возможность "обобрать и обворовать", пояснил парламентарий.