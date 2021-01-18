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12:59   18 Января 2021
Политика

Глава Крыма призвал чиновников решать водную проблему при помощи своих сил

Глава Крыма призвал чиновников решать водную проблему при помощи своих сил

Крымское правительство не должно рассчитывать на чудо при урегулировании ситуации с водной блокадой на полуострове, считает глава региона Сергей Аксенов.

Необходимо продолжить выполнение намеченных планов по обеспечению водой республики. Глава Крыма выступил на совещании в местном правительстве. Он отреагировал на реплику о возможном появлении дополнительных притоков в водохранилище при таянии снега.

"В ожидании чудес жить не нужно и ждать этих чудес. Они могут не наступить, поэтому надо работать, делать все, чтобы без чудес мы точно так же прошли этот этап своевременно", — пояснил Аксенов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отразил нападки экс-президента Украины Леонида Кравчука по Крыму двумя фактами о регионе. Полуостров принадлежит РФ, а киевские власти всегда рассматривали его, как возможность "обобрать и обворовать", пояснил парламентарий.

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#крым #вода #сергей аксенов

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