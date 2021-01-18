«Навальный уже просто допек»: Гаспарян отреагировал на выдворение блогера из Германии

Политолог возмутился сообщениям о том, что российский блогер «вернулся на родину».

Заявления российской либеральной общественности о том, что российский блогер Алексей Навальный «вернулся на родину» не соответствуют действительности, убежден публицист и историк Армен Гаспарян. По его оценке, речь не о возвращении Навального, а о депортации из Германии, заявил Гаспарян корреспонденту «Политики Сегодня».

Навальный прилетел в Москву 17 января. В аэропорту Шереметьево его задержали, так как ранее он был объявлен в розыск. 18 января суд изберет меру пресечения.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — передает ведомство.

По словам Гаспаряна, произошедшее с Навальным очень походит на принудительное выдворение из Берлина. Политолог обратил внимание на совсем не радостное выражение лица блогера.

«Посмотрите внимательно на лицо Навального на трансляции. Вы поймете, что это никакое не радостное возвращение на родину, о котором так много говорят наши абсолютно безмозглые либералы. Навальный уже просто допек», — не сомневается Гаспарян.

Собеседник агентства увидел иронию в том, что Германия обеспокоилась задержанием Навального и призвала к его немедленному освобождению. Ранее об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«И вот сейчас немцы жалуются, что его посадили. Если он вам так дорог, надо было ли его тогда депортировать?!» — задался вопросом публицист.

Также Гаспарян добавил, что Навальный, так или иначе, нарушил российский закон, а потому должен сидеть.

Ранее Латвия, Литва и Эстония выпустили совместное заявление, в котором призвали отпустить Алексея Навального, даже несмотря на то, что он нарушил российское законодательство. До 30 декабря 2020 года Навальный находился на испытательном сроке, так как был осужден за хищение свыше 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Однако блогер систематически нарушал условия испытательного срока, в связи с чем 29 декабря прошлого года был объявлен в федеральный розыск.