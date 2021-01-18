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12:48   18 Января 2021
Общество

Секретарь Навального Ярмыш назвала дату суда над блогером

Секретарь Навального Ярмыш назвала дату суда над блогером

Судебное заседание по делу Алексея Навального состоится сегодня. Об этом заявила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

Ярмыш подчеркнула, что суд по делу Навального состоится "прямо сейчас". Стало известно, что блогеру изберут меру пресечения сегодня в УМВД по Химкам. Отмечается, что адвокатов Навального уже завели в отдельный кабинет, но своего подзащитного они до сих пор не видели.

Объявленный в розыск по делу "Ив Роше" Алексей Навальный был задержан накануне в аэропорту Шереметьево, куда блогер прилетел из Германии. По информации ФСИН, Навальный должен был являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в течение 2020 года. "Отмечаться" в инстанции блогеру следовало в определенные дни, и первые нарушения были зафиксированы дважды в январе и по одному разу в феврале, марте, июле и августе.

При этом Навального неоднократно предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Суд выберет для блогера меру пресечения, а до суда Навальный останется под стражей.

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#суд #навальный #химки #ярмыш

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