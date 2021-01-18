Секретарь Навального Ярмыш назвала дату суда над блогером

Судебное заседание по делу Алексея Навального состоится сегодня. Об этом заявила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

Судебное заседание по делу Алексея Навального состоится сегодня. Об этом заявила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

Ярмыш подчеркнула, что суд по делу Навального состоится "прямо сейчас". Стало известно, что блогеру изберут меру пресечения сегодня в УМВД по Химкам. Отмечается, что адвокатов Навального уже завели в отдельный кабинет, но своего подзащитного они до сих пор не видели.

Объявленный в розыск по делу "Ив Роше" Алексей Навальный был задержан накануне в аэропорту Шереметьево, куда блогер прилетел из Германии. По информации ФСИН, Навальный должен был являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в течение 2020 года. "Отмечаться" в инстанции блогеру следовало в определенные дни, и первые нарушения были зафиксированы дважды в январе и по одному разу в феврале, марте, июле и августе.

При этом Навального неоднократно предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Суд выберет для блогера меру пресечения, а до суда Навальный останется под стражей.