Лавров оценил возможность включения Нагорного Карабаха в состав РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался в отношении признания Россией независимости Нагорного Карабаха.
По словам министра иностранных дел РФ, никаких секретных предложений у трехстороннего заявления по Карабаху нет.
"У России даже близко нет мыслей о признании независимости Нагорного Карабаха и включении его в состав РФ. Вопрос о том, чтобы отрезать Нагорный Карабах от Армении никогда не возникал", — сказал глава российского дипведомства.
В заключение он добавил, что договоренности по НКР от 9 ноября реализуются достаточно эффективно.
Ранее российский политический деятель, писатель, филолог, публицист, председатель политической партии "За правду" Захар Прилепин выступил с инициативой признания со стороны России ряда непризнанных республик, в том числе и Республики Арцах.