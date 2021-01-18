Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался в отношении признания Россией независимости Нагорного Карабаха.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался в отношении признания Россией независимости Нагорного Карабаха.

По словам министра иностранных дел РФ, никаких секретных предложений у трехстороннего заявления по Карабаху нет.

"У России даже близко нет мыслей о признании независимости Нагорного Карабаха и включении его в состав РФ. Вопрос о том, чтобы отрезать Нагорный Карабах от Армении никогда не возникал", — сказал глава российского дипведомства.

В заключение он добавил, что договоренности по НКР от 9 ноября реализуются достаточно эффективно.

Ранее российский политический деятель, писатель, филолог, публицист, председатель политической партии "За правду" Захар Прилепин выступил с инициативой признания со стороны России ряда непризнанных республик, в том числе и Республики Арцах.