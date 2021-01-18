В России могут ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов

Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за неуплату налогов, заявила зампредседателя ведомства Елена Леоненко.

Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за неуплату налогов, заявила зампредседателя ведомства Елена Леоненко.

Представитель СК в беседе с "Известиями" напомнила, что срок давности преступлений у юридического лица, уклоняющегося от уплаты налогов, четко не регламентирован, в то время как у ИП — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей индивидуальный предприниматель со временем легко может избежать наказания.

В качестве примера Леоненко привела уголовное дело, рассматриваемое в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда бизнесмена обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 млн рублей, однако из-за истечения срока давности делопроизводство было прекращено.