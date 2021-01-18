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12:41   18 Января 2021
Общество

В России могут ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов

В России могут ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов

Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за неуплату налогов, заявила зампредседателя ведомства Елена Леоненко. 

Представитель СК в беседе с "Известиями" напомнила, что срок давности преступлений у юридического лица, уклоняющегося от уплаты налогов, четко не регламентирован, в то время как у ИП — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей индивидуальный предприниматель со временем легко может избежать наказания.

В качестве примера Леоненко привела уголовное дело, рассматриваемое в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда бизнесмена обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 млн рублей, однако из-за истечения срока давности делопроизводство было прекращено.

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#ск #налоги #уголовная ответственность

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