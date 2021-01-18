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12:29   18 Января 2021
Экономика

Россиянам объяснили причину возможного подорожания авиабилетов

Россиянам объяснили причину возможного подорожания авиабилетов

Рост цен на авиаперелеты в текущем году от 10% до 50% спрогнозировал эксперт Илья Зотов. Также он объяснил, почему это произойдет.

Стоимость авиабилетов может подняться больше, чем на 10%. Об этом NEWS.ru рассказал член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Эксперт пояснил, что авиакомпании в будущем планируют зарабатывать на международных перевозках, чтобы восполнить убытки, вызванные пандемией коронавирусной инфекцией. Это повлечет за собой рост цен от 10% до 50%. Зотов отметил, что количество путешественников при этом сильно сократится, так как цены уже достаточно высокие.

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#деньги #авиабилеты #путешествия

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